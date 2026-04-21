 Генпрокуратура опровергла слухи об освобождении Ахмеда Ахмедова | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Генпрокуратура опровергла слухи об освобождении Ахмеда Ахмедова

First News Media13:20 - Сегодня
Генпрокуратура опровергла слухи об освобождении Ахмеда Ахмедова

Генеральная прокуратура Азербайджана официально опровергла распространившуюся в социальных сетях информацию об освобождении Ахмеда Ахмедова, который 13 февраля 2024 года совершил преднамеренное убийство пяти членов своей семьи в Хатаинском районе Баку. 

В ведомстве заявили, что подобные сообщения являются абсолютно ложными, носят характер дезинформации и направлены на создание искусственного ажиотажа в обществе.

«В ходе следствия было установлено, что Ахмедов совершил это особо тяжкое преступление в состоянии невменяемости и представляет опасность для общества. На основании собранных доказательств решением Бакинского суда по тяжким преступлениям от 10 октября 2024 года он был освобожден от уголовного наказания и направлен на принудительное лечение в специализированный психиатрический стационар под интенсивное наблюдение.

В настоящее время Ахмед Ахмедов продолжает находиться в соответствующей психиатрической больнице под строгим контролем врачей, и утверждения о его выписке являются абсурдными», - говорится в сообщении.

Генеральная прокуратура предупреждает, что распространение заведомо ложных сведений, вызывающих тревогу в обществе, влечет за собой прямую юридическую ответственность, и призывает граждан доверять только официальным источникам, избегая публикации непроверенной информации.

Поделиться:
418

