Из Азербайджана в Армению отправлена очередная партия нефтепродуктов - ОБНОВЛЕНО
Сегодня в Армению отправляется 16 вагонов (974 тонны) дизельного топлива.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в общей сложности на сегодняшний день из Азербайджана в Армению было отправлено 7610 тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина марки АИ-92 и 2955 тонн бензина марки АИ-95.
Отметим, что экспорт энергоресурсов имеет важное значение для расширения экономического сотрудничества и развития взаимных торговых связей в регионе.
09:57
Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в октябре 2025 года объявил о снятии ограничений на транзит грузов в Армению.
Прямые поставки из Азербайджана в Армению начались 18 декабря 2025 года.
Последний раз 14 апреля из Азербайджана в Армению был отправлен состав из 22 вагонов с 1298 тоннами дизельного топлива.
Источник: Report