За насилие над ребёнком - штраф до 200 манатов

Родители и учителя, применяющие физическое насилие в отношении ребёнка в воспитательных целях, будут оштрафованы на сумму до 200 манатов.

Как сообщает AПA, это отражено в новой статье 525-1, предлагаемой в Кодекс об административных проступках, которая была вынесена на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, за применение телесного наказания к ребенку в воспитательных целях или в качестве дисциплинарной меры родителей (или лиц, их заменяющих), сотрудников образовательных, медицинских, социальных, спортивных, культурных учреждений и учреждений досуга, а также работников пенитенциарных учреждений будут штрафовать на 200 манатов.

Эта мера будет применяться в случае, если совершенное деяние не подпадает под уголовную ответственность согласно соответствующим статьям Уголовного кодекса.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.