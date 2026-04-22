Трамп допустил скорое возобновление переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Post допустил, что следующий раунд переговоров с Ираном может состояться уже в ближайшие 36-72 часа на фоне продолжающейся морской блокады иранских портов.

"Это возможно!" - цитирует газета слова Трампа в ответ на вопрос о возможности проведения второго раунда переговоров с Ираном в следующие 36-72 часа.

Ранее Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном и отсрочке возобновления ударов по исламской республике, откликнувшись на просьбу пакистанского руководства предоставить Тегерану возможность сформулировать единые предложения по урегулированию конфликта. При этом американский лидер подчеркнул, что морская блокада всех портов Ирана пока остается в силе.

