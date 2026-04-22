Южнокорейские истребители столкнулись из-за того, что пилоты делали фотографии

В 2021 году два истребителя столкнулись в воздухе из-за того, что пилоты делали фотографии и видеозаписи.

Как сообщает ВВС, детали столкновения опубликованы только сейчас.

По данным Счетной палаты Сеула, инцидент произошел во время выполнения истребителями полетного задания в центре города Тэгу.

Пилоты выжили и не пострадали, но столкновение повредило самолеты, ремонт которых обошелся военным в 880 миллионов вон (596 тысяч долларов).

Инцидент произошел потому, что пилот хотел сделать фотографии в память о своем последнем полете со своим воинским подразделением.

Фотографирование важных рейсов было «широко распространенной практикой среди пилотов в то время», говорится в отчете аудиторской комиссии, опубликованном в среду. Согласно сообщению, во время возвращения на базу ведомый пилот начал фотографировать, а экипаж ведущего самолета также решил снять видео. Чтобы получить лучший ракурс, ведомый выполнил маневр с набором высоты и переворотом, в результате чего самолеты опасно сблизились. Попытка ведущего избежать столкновения путем резкого снижения не увенчалась успехом – истребители задели друг друга. В результате столкновения были повреждены крыло одного самолета и хвост другого.

После происшествия ведомый пилот был отстранен от службы, а позже покинул армию и устроился в коммерческую авиацию. Военно-воздушные силы пытались взыскать с него около 500 тысяч долларов, однако он оспорил это решение. По итогам проверки было установлено, что ответственность частично лежит и на командовании ВВС – из-за отсутствия четких правил, регулирующих использование личных устройств во время полетов. В итоге летчику предписали выплатить лишь часть суммы ущерба.