Скончался российский писатель, историк, академик Юрий Помпеев — автор книги «Карабах в крови».

Как сообщает российское бюро AПA, известный писатель скончался сегодня утром в Санкт-Петербурге на 88-м году жизни.

Помпеев сыграл большую роль в доведении до мировой общественности правды об армянских зверствах в период Первой карабахской войны. Так, спустя 6 месяцев после Ходжалинского геноцида в 1992 году он представил в Санкт-Петербурге книгу «Карабах в крови» и организовал выставку, чтобы донести информацию об армянских зверствах до российской аудитории.

В своих интервью историк неоднократно заявлял: «Пока виновные в Ходжалы остаются на свободе, армянская нацистская идеология не будет уничтожена».

Книга писателя «Трудные дни», посвящённая событиям в Карабахе, была издана в 1993 году.

