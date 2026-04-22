В регионах Азербайджана ожидаются интенсивные осадки и паводки на горных реках
В некоторых горных и предгорных районах Азербайджана 24-25 апреля ожидается нестабильная погода с осадками.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Отмечается, что местами возможны кратковременные интенсивные осадки, грозы, град, а в высокогорных районах - снег.
Ожидается повышение уровня воды в реках, есть вероятность кратковременных селей на некоторых реках Большого и Малого Кавказа.
