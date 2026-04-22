Украина возобновила транзит нефти по «Дружбе» в Венгрию и Словакию

Украина сегодня днем возобновила транзит нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию.

Об этом заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.

Венгерская нефтегазовая компания MOL, в свою очередь, также подтвердила о начале поступления нефти по трубопроводу. В компании ожидают, что первые партии "черного золота" прибудут в Венгрию и Словакию не позднее завтрашнего дня.

Ранее, государственное акционерное общество АО "Укртранснафта", отвечающее за эксплуатацию украинского участка нефтепровода "Дружба", уведомило венгерскую компанию MOL о завершении ремонтных работ на трубопроводе.

Отметим, что транзит нефти по "Дружбе" в Словакию и Венгрию прекратился 27 января 2026 года из-за повреждения после удара российского беспилотника. Словакия и Венгрия неоднократно требовали от Украины восстановления транзита нефти по этому трубопроводу.

«Дружба» - это система магистральных нефтепроводов по транспортировке российской и казахстанской нефти в страны Восточной и Центральной Европы. Один из крупнейших трубопроводов в мире, его общая длина составляет 8,9 тыс. км, из них 3,9 тыс. - по территории России. Общая мощность - 1,2-1,4 млн баррелей в сутки.

Источник: ТАСС