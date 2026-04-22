История, которую пытались стереть: как уничтожалось культурное наследие Азербайджана

В последнее время в Армении заметно активизировались реваншистские круги, чья риторика все шире распространяется в медиапространстве.

Она включает, в том числе, голословные обвинения в якобы «разрушении армянского культурно-исторического наследия» на освобожденных территориях Азербайджана.

Подобные утверждения преследуют сразу несколько целей - от попыток ввести в заблуждение международное сообщество до стремления скрыть реальные факты целенаправленного, систематического, последовательного уничтожения культурного, исторического и религиозного наследия азербайджанского народа как на ранее оккупированных территориях, так и на территории самой Армении.

Это была целенаправленная политика, реализовывавшаяся на протяжении десятилетий - в период оккупации азербайджанских территорий были разрушены, разграблены или присвоены сотни историко-культурных и религиозных памятников. Многие из них представляли не только национальную, но и общечеловеческую ценность.

Согласно официальным данным, в период оккупации в Карабахе и Восточном Зангезуре были разрушены, либо серьезно повреждены:

- более 80 мечетей,

- 900 кладбищ,

- 192 святыни,

- 44 храма

- более 700 памятников истории и архитектуры.

Вандализму подверглись сотни культурных учреждений, включая:

- 927 библиотек с фондом в 4,6 млн книг,

- 85 музыкальных и художественных школ,

- 22 музея и филиала музеев с более чем 100 000 экспонатов,

- 4 художественные галереи,

- 4 театра,

- 2 концертных зала,

- 8 парков культуры и отдыха,

- более 2000 памятников культуры,

- 58 археологических объектов,

- 26 крепостей и оборонительных сооружений.

Все это представляло собой системную практику, направленную на устранение следов азербайджанского исторического наследия на этих землях.

На фото: Дворец Хуршидбану Натаван, подвергшийся армянскому вандализму

Только в Шуше, занимающей особое место в исторической памяти азербайджанского народа, чудовищному армянскому вандализму подверглись жемчужины азербайджанской архитектуры - Мавзолей визиря Карабахского ханства, поэта Молла Панаха Вагифа, Дворец поэтессы и просветительницы, ханской дочери Хуршидбану Натаван и многие другие.

Не менее показательны факты разрушения и осквернения мечетей, в том числе, таких жемчужин национального зодчества, как мечети «Ашагы Гёвхерага», «Саатлы». Наряду с разрушением исламских святынь, оккупанты нередко использовали их как стойла для коров и свиней – как демонстративный акт религиозного унижения.

На фото: Мечеть XVIII века в Агдаме, оскверненная во время оккупации

Особое место в трагедии азербайджанского наследия занимает судьба кладбищ на карабахской и восточно-зангезурской земле. Десятки кладбищ в Агдамском, Физулинском, Зангиланском, Кяльбаджарском, Джебраильском районах подвергались систематическому осквернению - могилы раскапывались, надгробия разрушались или вывозились. Это варварство представляло собой целенаправленную попытку стереть память и сам факт исторического присутствия азербайджанского народа на этих землях, попытку уничтожить культурный код народа - стереть память о поколениях.

На фото: разрушенные могилы на азербайджанских кладбищах

Оккупация обернулась не только разрушениями – за эти годы были разграблены и вывезены редчайшие произведения искусства: старинные ковры, миниатюры, картины, археологические находки. Этот процесс не был стихийным, он поощрялся и направлялся на уровне руководства Армении. Вывезенные ценности оседали в армянских музеях и фондах, где им пытались придать новое «происхождение», фальсифицируя и фактически присваивая чужое наследие.

На фото: разрушенный Музей хлеба в Агдаме

Отдельного внимания заслуживает вопрос присвоения и искажения албанского наследия на азербайджанских землях. Речь идет о таких памятниках, как монастыри Агоглан, Амарас, Хатираванг, Гандзасар и Худавенг. Эти древние комплексы подверглись целенаправленной «арменизации» - их исторические и архитектурные особенности изменялись, а подлинные следы происхождения стирались или подменялись. Изменение надписей, архитектурных элементов и исторических трактовок в ряде случаев формировало новую, политически мотивированную версию прошлого - фактически переписывание истории.

На фото: армянская фальсификация в албанской христианской церкви села Хунерли Ходжавенда

Показательно, что даже в период вывода армянских вооруженных сил с освобожденных территорий фиксировались случаи хищения культурных ценностей. В Армению незаконно вывозились колокола, кресты, фрески и древние рукописи из албанских монастырей, а также артефакты, обнаруженные в ходе незаконных археологических раскопок, в частности, в Азыхской пещере и в районе крепости Шахбулаг в Агдаме.

Одним из наглядных примеров расхищения культурных ценностей стала организация в Национальном музее-институте архитектуры в Ереване выставки ковров, вывезенных из Шушинского музея ковра - было похищено не менее 160 ценных экспонатов.

Вывоз и попытки присвоения культурных ценностей с оккупированных территорий, равно как и действия в отношении исторического наследия Азербайджана в Карабахе и Восточном Зангезуре, представляют собой грубое нарушение международного права, в частности, Гаагской конвенции 1954 года и Конвенции ЮНЕСКО 1970 года о запрете незаконного вывоза культурных ценностей. На протяжении всех 30 лет оккупации Азербайджан обращался к международному сообществу, включая ЮНЕСКО, по поводу уничтожения и расхищения культурного наследия нашего народа, незаконных реставрационных и археологических работ на наших землях.

На фото: азербайджанские ковры, похищенные и вывезенные из города Шуша в Армению

Акты вандализма сопровождались также изменением культурного облика оккупированных территорий. Среди них - строительство армянской церкви в Лачине, расширение взлетной полосы аэропорта Ходжалы за счет разрушения детской музыкальной школы, библиотеки и социальных объектов. Также широко применялась практика изменения архитектурных элементов памятников, например, в караван-сарае Ханлыг-Мухтар в Шуше, а также замена азербайджано-мусульманских элементов на армянские символы и надписи, в том числе на историческом памятнике XIX века – «Мамайи».

Многочисленные случаи уничтожения азербайджанского культурного наследия имели место и на территории самой Армении. В частности, в Ереване и других регионах были полностью утрачены или существенно изменены архитектурные памятники XVI–XVIII веков, включая мечети Шаха Аббаса, Сардара и Гаджи Новрузали. Даже сохранившаяся Голубая мечеть утратила свой первоначальный облик - это было сделано с целью подорвать ее историческую аутентичность.

На фото: фрагмент руин древнего азербайджанского квартала Тепебаши в Иреване

Попытки уничтожения исторического азербайджанского наследия представляли собой целенаправленную политику, которая служила инструментом для «обоснования» территориальных претензий и формирования фальшивой исторической картины региона. И с этой точки зрения разрушение памятников приобретало не только физическое, но и символическое значение.

Таким образом, обсуждение вопросов сохранения культурного наследия в регионе требует объективного и всестороннего подхода. Игнорирование фактов разрушения азербайджанского наследия, в частности, со стороны международного сообщества, подрывает доверие к самой системе международной оценки и реагирования. Реальный мир требует не только политических шагов, но и честного признания всех аспектов трагедии - без избирательности и политической конъюнктуры.