Температура воздуха в Азербайджане поднимется до 25 градусов

Обнародован прогноз погоды на 23 апреля.

Как сообщили 1news.az в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков.

Однако днем в некоторых местах возможен кратковременный слабый дождь. Утром в отдельных районах - туман. Юго-западный ветер утром сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 9–13° тепла, днем - 15–18° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65–75 %.

В районах Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков, однако ближе к вечеру в некоторых северных и западных регионах возможны периодические осадки. В отдельных местах они могут быть кратковременно интенсивными; вероятны грозы, град, а в высокогорных районах - снег. Местами ожидается туман. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7–12° тепла, днем - 20–25° тепла. В горах ночью ожидается 1–6° тепла, днем - 13–18° тепла.