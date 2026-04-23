Трамп приказал уничтожать любые иранские корабли, минирующие Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ ускорить процесс разминирования Ормузского пролива в три раза.

"Наши противоминные "тральщики" прямо сейчас расчищают (Ормузский - ред.) пролив. Настоящим я приказываю продолжить эту работу, но в утроенном объеме!" - написал он в Truth Social.

Президент добавил, что также приказал ВМС США уничтожать любые иранские корабли, которые минируют пролив, но не упомянул, происходит ли это, по данным Вашингтона, до сих пор.

Источник: РИА Новости