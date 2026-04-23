В Азербайджане вновь пройдут «Дни оперы»

Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета вновь представит зрителям масштабный музыкальный проект.

Проект «Дни оперы», который будет проходить во второй раз, охватит период с 28 мая по 30 июня – он имеет важное значение для развития и популяризации оперного искусства в стране. Впервые реализованный в прошлом году с большим успехом, в этом сезоне проект объединит любителей искусства более насыщенной программой и яркими выступлениями.

Подчеркнем, что «Дни оперы» входят в число значимых инициатив, направленных на популяризацию национального и мирового оперного наследия, увековечение памяти выдающихся мастеров сцены и представление новых исполнителей.

В рамках проекта запланированы следующие мероприятия:

- 28 мая - торжественное открытие оперой Узеира Гаджибейли «Кёроглу»

- 13 июня - «Исторические лица театра» - посвящение выдающимся голосам сцены (при участии солистов театра: Мурсал Бадиров - 100-летие, Шахлар Гулиев - 80-летие)

- 22 июня - «Наследие сквозь века» - концерт симфонического оркестра, солистов и хора театра

- 27 июня — «Контратенор» - сольный концерт заслуженного артиста Ильхама Назарова

- 30 июня — премьера оперы Джузеппе Верди «Отелло» и торжественная церемония закрытия



