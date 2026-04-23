«Хезболла» атаковала израильских солдат на юге Ливана

В заявлении «Хезболлы» говорится, что в четверг она атаковала израильских солдат в деревне Тайбе на юге страны и сбила беспилотник в зоне Мадждал.

Ранее израильская армия заявила, что перехватила «воздушную цель» на юге Ливана.

Группировка вновь заявила, что ее атаки, возобновившиеся во вторник, были ответом на нарушения Израилем 10-дневного перемирия, вступившего в силу в пятницу.

Израиль также обвиняет «Хезболлу» в нарушении режима прекращения огня.