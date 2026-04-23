ЕС принял 20-й пакет санкций против России

Страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России, заявил глава Евросовета Антониу Кошта.

Европейская комиссия планировала принять этот пакет 23 февраля 2026 года, однако Венгрия блокировала это решение до возобновления работы нефтепровода "Дружба".

"Сегодня мы продвинулись по обоим направлениям: принят 20-й пакет санкций против России, направленный на сокращение её возможностей вести войну", - написал Кошта в своем блоге.

