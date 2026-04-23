В Азербайджане ожидается сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах страны объявлены желтое и оранжевое предупреждения в связи с ожидаемым 24-25 апреля усилением ветра.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Газахе, Агстафе, Шамкире, Товузе, Гяндже, Нафталане, Геранбое, Самухе, Дашкесане, Гядабее, Кяльбаджаре, Лачине, Зангилане, Мингячевире, Барде, Евлахе, Тертере, Агдаме, Лерике, Ярдымлы, Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Гёйчае, Шамахе, Гобустане, Гусаре, Хызы, Сальяне и Нефтчале, согласно оранжевому предупреждению, ожидается северо-западный ветер со скоростью 20.8–28.4 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в других регионах страны, согласно желтому предупреждению, скорость северо-западного ветра составит 13.9–20.7 м/с.