ВМС США перехватили в Индийском океане танкер с нефтью из Ирана - ВИДЕО

Военное ведомство США сообщило о перехвате танкера Majestic X в Индийском океане в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования (INDOPACOM) американских вооруженных сил.

«Ночью американские ВС провели операцию по перехвату и досмотру судна без флага Majestic X, против которого введены санкции. Оно перевозило нефть из Ирана в Индийском океане в зоне ответственности INDOPACOM», — говорится в заявлении Пентагона, размещенном в X.

Источник: ТАСС