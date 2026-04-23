Прошло три года со дня создания погранично-пропускного пункта «Лачин»

Символ восстановления суверенитета, территориальной целостности и обеспечения права Азербайджана на контроль своих границ - сегодня исполняется три года со дня создания погранично-пропускного пункта «Лачин».

Создание 23 апреля 2023 года погранично-пропускного пункта на реке Хакари стало важным событием в истории азербайджанской государственности, и рассматривается как стратегический шаг к укреплению территориальной целостности Азербайджана.

С освобождением азербайджанских земель от почти 30-летней оккупации в результате исторической Победы в Отечественной войне требовались серьезные дополнительные меры для обеспечения полной стабильности и эффективного пограничного контроля.

Знаменательными событиями в этом контексте стали восстановление контроля над Лачинским коридором и создание погранично-пропускного пункта в начале дороги Лачин – Ханкенди. Тем самым контроль над участком государственной границы с Арменией де-юре и де-факто полностью перешел к Азербайджанскому государству.

Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что Азербайджан будет последовательно защищать свои суверенные права в рамках международно признанных границ и никаких уступок в этом отношении не будет: «Наша территориальная целостность и без того была восстановлена в результате Второй Карабахской войны. Но погранично-пропускной пункт являлся последним пунктом, откуда осуществлялось бесконтрольное движение из Армении в Карабахский регион Азербайджана и обратно». Установив 23 апреля погранично-пропускной пункт на азербайджано-армянской границе, мы окончательно решили вопрос территориальной целостности, подчеркивает глава государства: «Установление погранично-пропускного пункта означает полное восстановление нашей территориальной целостности, и мы сделали это в рамках международного права, мы защищаем свою территорию, мы защищаем и будем защищать свои границы».

Таким образом, погранично-пропускной пункт «Лачин» стал важным элементом дальнейшего укрепления системы безопасности на границе и стратегическим шагом к полному восстановлению государственного суверенитета Азербайджана. В результате антитеррористической операции 19-20 сентября 2023 года армянские незаконные вооруженные формирования были разоружены, и на международно признанных территориях Азербайджана был восстановлен конституционный порядок.

Одним из ключевых факторов этой блестящей победы стало полное восстановление Азербайджаном пограничного контроля. Деятельность погранично-пропускного пункта «Лачин» заложила прочную основу для оперативного проведения антитеррористической операции. Она также имеет большое значение с точки зрения обеспечения безопасности населения, и с этой точки зрения, «Лачин» - не только пункт пропуска через государственную границу, но еще и гарант стабильности и безопасности в регионе.

С другой стороны, создание погранично-пропускного пункта «Лачин» рассматривается как значимая мера в контексте процесса делимитации и демаркации государственной границы с Арменией, и мирного процесса в целом. Именно с его функционированием сформировалась реальная основа для взаимного признания границ и подготовки мирного договора.

Сегодня территориальная целостность и государственный суверенитет Азербайджана полностью обеспечены. Дипломатические, транспортные и коммуникационные инициативы, меры по обеспечению безопасности границ – все это вкупе способствует укреплению международного авторитета Азербайджана и его лидирующей роли в регионе.

Деятельность погранично-пропускного пункта «Лачин» стала одним из стратегических шагов в этом направлении и важным фактором в процессе укрепления государственной границы и формирования новой системы региональной стабильности.