Прошло три года со дня создания погранично-пропускного пункта «Лачин»

Фарида Багирова17:15 - Сегодня
Символ восстановления суверенитета, территориальной целостности и обеспечения права Азербайджана на контроль своих границ - сегодня исполняется три года со дня создания погранично-пропускного пункта «Лачин».

Создание 23 апреля 2023 года погранично-пропускного пункта на реке Хакари стало важным событием в истории азербайджанской государственности, и рассматривается как стратегический шаг к укреплению территориальной целостности Азербайджана.

С освобождением азербайджанских земель от почти 30-летней оккупации в результате исторической Победы в Отечественной войне требовались серьезные дополнительные меры для обеспечения полной стабильности и эффективного пограничного контроля.

Знаменательными событиями в этом контексте стали восстановление контроля над Лачинским коридором и создание погранично-пропускного пункта в начале дороги Лачин – Ханкенди. Тем самым контроль над участком государственной границы с Арменией де-юре и де-факто полностью перешел к Азербайджанскому государству.

Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что Азербайджан будет последовательно защищать свои суверенные права в рамках международно признанных границ и никаких уступок в этом отношении не будет: «Наша территориальная целостность и без того была восстановлена в результате Второй Карабахской войны. Но погранично-пропускной пункт являлся последним пунктом, откуда осуществлялось бесконтрольное движение из Армении в Карабахский регион Азербайджана и обратно». Установив 23 апреля погранично-пропускной пункт на азербайджано-армянской границе, мы окончательно решили вопрос территориальной целостности, подчеркивает глава государства: «Установление погранично-пропускного пункта означает полное восстановление нашей территориальной целостности, и мы сделали это в рамках международного права, мы защищаем свою территорию, мы защищаем и будем защищать свои границы».

Таким образом, погранично-пропускной пункт «Лачин» стал важным элементом дальнейшего укрепления системы безопасности на границе и стратегическим шагом к полному восстановлению государственного суверенитета Азербайджана. В результате антитеррористической операции 19-20 сентября 2023 года армянские незаконные вооруженные формирования были разоружены, и на международно признанных территориях Азербайджана был восстановлен конституционный порядок.

Одним из ключевых факторов этой блестящей победы стало полное восстановление Азербайджаном пограничного контроля. Деятельность погранично-пропускного пункта «Лачин» заложила прочную основу для оперативного проведения антитеррористической операции. Она также имеет большое значение с точки зрения обеспечения безопасности населения, и с этой точки зрения, «Лачин» - не только пункт пропуска через государственную границу, но еще и гарант стабильности и безопасности в регионе.

С другой стороны, создание погранично-пропускного пункта «Лачин» рассматривается как значимая мера в контексте процесса делимитации и демаркации государственной границы с Арменией, и мирного процесса в целом. Именно с его функционированием сформировалась реальная основа для взаимного признания границ и подготовки мирного договора.

Сегодня территориальная целостность и государственный суверенитет Азербайджана полностью обеспечены. Дипломатические, транспортные и коммуникационные инициативы, меры по обеспечению безопасности границ – все это вкупе способствует укреплению международного авторитета Азербайджана и его лидирующей роли в регионе.

Деятельность погранично-пропускного пункта «Лачин» стала одним из стратегических шагов в этом направлении и важным фактором в процессе укрепления государственной границы и формирования новой системы региональной стабильности.

Актуально

Мнение

Баку - Рига: Стратегическая «сцепка» от Каспия до Балтики

1news TV

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Общество

Цифровая агрессия выходит в офлайн: мир ужесточает правила для подростков - ...

Политика

МИД Азербайджана поздравил Турцию с Днем национального суверенитета и детей - ...

Мнение

Прошло три года со дня создания погранично-пропускного пункта «Лачин»

Баку - Рига: Стратегическая «сцепка» от Каспия до Балтики

История, которую пытались стереть: как уничтожалось культурное наследие Азербайджана

Ильгар Нифталиев: кровавое десятилетие Кочаряна

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Баку - Рига: Стратегическая «сцепка» от Каспия до Балтики

Нейтралитет на продажу: швейцарский бренд под ударом фактов

Прошло три года со дня создания погранично-пропускного пункта «Лачин»

Карабахская карта бита: Пашинян срывает реваншистский сценарий

Последние новости

В Баку сотрудники дорожной полиции доставили в больницу пострадавшего в ДТП пешехода - ВИДЕО

Сегодня, 18:35

«Хезболла» атаковала израильских солдат на юге Ливана

Сегодня, 18:20

Активы Госнефтефонда приближаются к 125 млрд манатов

Сегодня, 18:10

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 17:55

В Азербайджане вновь пройдут «Дни оперы»

Сегодня, 17:51

Трамп: Ормузский пролив «плотно запечатан» США до сделки с Ираном

Сегодня, 17:45

В Азербайджане ожидается сильный ветер

Сегодня, 17:45

Каникулы сдвигаются, уроки - онлайн: В Баку меняют учебный график из-за WUF13

Сегодня, 17:28

Натиг Ибрагимов назначен ректором ЛГУ

Сегодня, 17:19

Прошло три года со дня создания погранично-пропускного пункта «Лачин»

Сегодня, 17:15

Цифровая агрессия выходит в офлайн: мир ужесточает правила для подростков - Азербайджан не в стороне

Сегодня, 17:14

Трамп приказал уничтожать любые иранские корабли, минирующие Ормузский пролив

Сегодня, 17:13

Венгрия начала получать нефть по «Дружбе»

Сегодня, 17:03

В Дашкесанском районе прошла серия акций по посадке деревьев - ФОТО

Сегодня, 16:53

ЕС принял 20-й пакет санкций против России

Сегодня, 16:50

В Берлине Пехлеви облили томатным соком - ВИДЕО

Сегодня, 16:18

ВМС США перехватили в Индийском океане танкер с нефтью из Ирана - ВИДЕО

Сегодня, 16:10

Задержаны должностные лица Агдашского отдела Госслужбы по мобилизации и призыву

Сегодня, 16:05

Задержан карманник, совершавший кражи в Насиминском и Ясамальском районах - ВИДЕО

Сегодня, 16:02

Все социальные выплаты за апрель завершатся 24 апреля

Сегодня, 15:50
Все новости
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра былаСегодня, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50