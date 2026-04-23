МИД Азербайджана поздравил Турцию с Днем национального суверенитета и детей - ФОТО
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Турцию по случаю 23 апреля - Дня национального суверенитета и детей.
Как сообщает 1news.az, ведомство опубликовало соответствующий пост в социальной сети "X".
"Этот день, подаренный детям основателем Турецкой Республики Мустафой Кемалем Ататюрком, имеет особое значение как символ мира, дружбы и надежды на будущее. Братские и стратегические союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией, основанные на принципе "одна нация - два государства", продолжают укрепляться благодаря таким ценностям. Мы уверены, что общая история, культура и ценности будут и впредь прививать будущим поколениям дух единства и солидарности. В этот знаменательный день желаем братской Турции мира, благополучия и устойчивого развития, а всем детям - здорового, счастливого и светлого будущего. С праздником!".
23 Aprel – Milli Suverenlik və Uşaq Bayramı münasibətilə qardaş Türkiyəni səmimi qəlbdən təbrik edirik.
Türkiyə Respublikasının qurucusu Mustafa Kamal Atatürkün uşaqlara bəxş etdiyi bu gün, sülhün, dostluğun və gələcəyə ümidin rəmzi kimi xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Azərbaycan və… — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) April 23, 2026