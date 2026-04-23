Баку - Рига: Стратегическая «сцепка» от Каспия до Балтики

Переговоры президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Латвии Эдгарса Ринкевичса в Баку, сопровождавшиеся подписанием солидного пакета документов и проведением двустороннего бизнес-форума, ознаменовали качественно новый этап в отношениях двух стран.

Они зафиксировали трансформацию отношений из просто дружественных в конкретно-прагматичные, где речь идет уже о формировании устойчивой оси сотрудничества, где экономическая мощь и энергетические ресурсы Азербайджана встречаются с технологическими компетенциями и европейским статусом Латвии.

Сегодня, в условиях глобальной неопределенности имидж Баку как надежного партнера, стабильного инвестора и страны с благоприятным деловым климатом приобретает все большее значение на международной арене.

Важный сигнал в этом контексте - заявление Ильхама Алиева о финансовой устойчивости Азербайджана: «Финансовая стабильность также важна для любого инвестора, будь то местный или иностранный. И здесь мы можем отметить хорошие достижения. Наша финансовая система стабильна. Мы последовательно, согласно стратегическому плану, снижали зависимость от заимствований. Сегодня мы прибегаем к заимствованиям только для реализации проектов, требующих высокого уровня технологического исполнения. И заимствуем только у ведущих международных организаций, таких как Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и некоторых других, - сказал глава государства. - Что касается наших планов, то мы продолжаем инвестировать как в Азербайджане, так и за его пределами, в первую очередь в энергетические объекты в соседних странах, а также в регионе ЕС, что также поддерживается Европейской комиссией. У нас есть несколько форматов сотрудничества с Европейской комиссией. Один из них – это энергетическое сотрудничество».

К настоящему времени Азербайджан четко артикулировал свою роль в глобальной энергетике - стать для Европы надежным хабом,. Еще одна стратегия Баку заключается в замещении внутреннего потребления газа возобновляемыми источниками, чтобы направить освободившийся газ на экспорт.

Европейская комиссия в своих публичных заявлениях всегда называет Азербайджан надежным партнером в энергетической сфере. И это сотрудничество продолжает расти. Мы начали с продажи нефти, сейчас экспортируем природный газ, электроэнергию, нефтехимическую продукцию и планируем экспортировать зеленую энергию. Таким образом, одной из областей инвестиций в нашем портфеле являются возобновляемые источники энергии, где существует огромный потенциал для солнечной и ветровой энергетики», - подчеркнул Ильхам Алиев.

«Мы уже наблюдаем большой интерес со стороны крупных игроков. Наш план, основанный не только на наших устремлениях, но и на подписанных контрактах – юридически обязывающих контрактах, - предусматривает достижение мощности в 8 гигаватт солнечной, ветровой и гидроэнергетики к 2032 году. И это абсолютно реалистично. Мы в значительной мере заместим природный газ, используемый для производства электроэнергии, возобновляемыми источниками энергии, что позволит нам сэкономить несколько миллиардов кубических метров газа, столь необходимого сейчас на международных рынках. Он был востребован всегда в течение последних нескольких лет, а за последние пару месяцев – еще больше. Мы планируем увеличить добычу и, безусловно, нарастить экспорт. Сегодня десять стран-членов Европейского Союза получают природный газ из Азербайджана. Всего таких стран шестнадцать. И по этому показателю мы занимаем первое место в мире. Да, мы не являемся крупнейшим производителем и экспортером, есть гораздо более крупные игроки. Но среди стран, экспортирующих трубопроводный газ, с точки зрения географии поставок мы занимаем первое место. А для многих стран Европейского Союза азербайджанский газ и нефть составляют наибольшую часть их энергетического портфеля», - отметил он.

Важным месседжем относительно развития экономического взаимодействия конкретно с Латвией стало заявление азербайджанского лидера об «огромном потенциале в сфере ведения бизнеса, поиска возможностей для взаимных инвестиций, создания совместных производств и многого другого»: «мы договорились, что будем информировать друг друга о планах, программах и инвестиционных возможностях, чтобы компании обеих стран имели доступ к информации и могли планировать свою деятельность. Инвестиции в обеих странах, я думаю, принесут весьма ощутимые результаты. Азербайджанские инвесторы, как государственные, так и частные, готовы к этому виду деятельности, и я надеюсь, что бизнес-форум действительно станет прорывом в увеличении объема нашего взаимного торгового оборота, который, к сожалению, пока остается несколько скромным».

Со своей стороны, и Латвия нацелена на увеличение взаимной торговли. «Наш весьма скромный товарооборот необходимо увеличить. И я действительно верю, что существует множество возможностей в сферах оборонной промышленности, транспорта, фармацевтики. Мы также обсудили некоторые весьма практические способы обмена опытом. Как вы знаете, Латвия – страна лесов, и мы обсудили планы, которые Вы, господин Президент, наметили по увеличению лесного покрова как в рамках модернизации и восстановления Карабаха, так и в более широком смысле. И здесь я считаю, что наши советы, а также наш опыт могут оказаться полезными», - сказал Эдгарс Ринкевичс.

Еще одной ключевой областью для взаимодействия может стать транспортная связность. Президент Ильхам Алиев так говорит об этом: «Здесь географическое положение дополняется нашими инвестициями и долгосрочной политикой по превращению Азербайджана, который является страной, не имеющей выхода к морю, в международный транспортный узел. Это уже произошло – функционируют транспортные коридоры как с востока на запад, так и с севера на юг и в обратном направлении. На территории Азербайджана все строительные работы завершены. Сейчас мы занимаемся только инвестициями в модернизацию, создание новой физической инфраструктуры, цифровизацию, включая возможности, которые предоставляются искусственным интеллектом, чтобы сделать транспортировку через Азербайджан не только самой безопасной в текущей геополитической ситуации, но и конкурентоспособной с точки зрения сборов, транспортных тарифов и времени. И здесь есть большой простор для инвестиций, потому что связность между Востоком и Западом сегодня без Азербайджана довольно проблематична. Как я отметил, мы уже вложили значительные средства. В сотрудничестве с дружественными странами, с нашими непосредственными соседями и соседями наших соседей нам удалось обеспечить безопасный и надежный транспортный маршрут для грузов. Кстати, объем грузов, проходящих через Азербайджан, растет из года в год».

Интересным аспектом стало обсуждение глубокой кооперации сторон в сфере ВПК. Латвия, будучи членом НАТО, и Азербайджан, имеющий уникальный опыт применения современных технологий «на земле», ищут точки соприкосновения в производстве высокотехнологичного оружия.

Президент Азербайджана считает, что оборонная промышленность, «вероятно, станет потенциальной областью сотрудничества» с Латвией. «Мы выяснили, что обе страны активно развивают свой потенциал в этой области. Азербайджан уже экспортирует продукцию своих оборонных предприятий – как частных, так и государственных – в большое количество стран. Так что, думаю, мы сможем обратить внимание также на вопросы, касающиеся совместного производства, сотрудничества, создания синергии и многого другого», - сказал глава государства.

В свою очередь, латвийский лидер отметил наличие в этой сфере огромного интереса к развитию сотрудничества: «Мы видим, что технологии в оборонной промышленности развиваются очень быстро. Искусственный интеллект, различные решения изобретаются буквально в режиме реального времени. Я знаю, что здесь, в Азербайджане имеется очень хороший потенциал, но также могу отметить, что и Латвия обладает быстро развивающейся оборонной промышленностью. Дроны, противодронные системы – это только видимые элементы, наша оборонная промышленность работает и над другими проектами, и есть интерес со стороны нашей оборонной отрасли найти партнеров или углубить связи с партнерами как в Европе, так и за ее пределами. И здесь, зная, что у нас есть представители из этой отрасли, я надеюсь, что мы вскоре увидим ощутимые, реальные результаты».

Содержание переговоров продемонстрировало, что Латвия видит в Азербайджане не просто поставщика важных ресурсов, а ключевого регионального партнера, с которым пора переходить от «дипломатических симпатий» к глубокой интеграции. Для Азербайджана же Латвия - это еще одни «ворота в Европу», понятный инвестиционный рынок и проверенный временем друг, чей голос в международных организациях имеет для Баку немаловажное значение. Так, Эдгарс Ринкевичс подтвердил, что Рига готова транслировать позицию Азербайджана на уровне ЕС и ООН.

«Латвия в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН готова работать и прислушиваться ко всем странам, в том числе к голосу и мудрости Азербайджана, - сказал он. - Латвия, как член Европейского Союза, ОЭСР и НАТО, полностью готова работать и поддерживать сотрудничество между Азербайджаном и этими организациями, а также двусторонними структурами и использовать весь имеющийся у нас опыт для развития экономических отношений. Кроме того, мы высоко ценим тот факт, что Азербайджан является стратегическим партнером не только для Латвии, но и для многих европейских стран, будь то в политической или экономической сфере, но, - что наиболее важно, - в сфере энергетики. Господин Президент уже рассказал о том, чем занимается Азербайджан в настоящее время. И поверьте мне, это высоко ценится в Европе, а также в нашем регионе. В эти нестабильные времена наличие надежных партнеров является очень важным преимуществом». В этом контексте президент Латвии отметил позитивные шаги в сотрудничестве между Азербайджаном и Европейским Союзом: «Мы обсудили один конкретный вопрос, в отношении которого я хочу подчеркнуть нашу полную поддержку, — это либерализация визового режима. Потому что мы можем обсуждать многое, и мы пришли к выводу относительно связности, транспорта, прямых авиарейсов, однако важно, чтобы граждане Азербайджана имели более свободный доступ в Европейский Союз, а также чтобы европейские граждане имели доступ в Вашу прекрасную страну, поскольку существует огромный потенциал не только для бизнеса, но и для межличностных контактов и туризма. И, конечно, мы видим роль Азербайджана, особенно в Транскаспийском транспортном коридоре и энергетическом секторе, как стратегически важную не только для Латвии, но и для Европейского Союза в целом».

Важнейший политический момент - официальная поддержка Латвией, в том числе, как члена ЕС и НАТО, мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. «Мы очень надеемся на скорейшее продвижение этого процесса. Мы всецело его поддерживаем, а также вашу позицию в этом отношении, и очень надеемся, что станем свидетелями заключения договора, важного для безопасности не только региона, но и всего мира», - заявил Эдгарс Ринкевичс.

Таким образом, Баку и Рига, реализуя Декларацию о стратегическом партнерстве на практике, выводят отношения за рамки традиционного дипломатического взаимодействия, придавая им черты системного сотрудничества. Речь уже идет не только о наращивании товарооборота или расширении политического диалога, но и о формировании устойчивой архитектуры взаимодействия, в которой энергетика, транспорт, инвестиции и технологии взаимно усиливают друг друга.

На фоне глобальных трансформаций такая «сцепка» от Каспия до Балтики отражает более широкий тренд - поиск надежных и предсказуемых партнеров, а также формирование новых экономических и логистических связей между регионами. Азербайджан, укрепляя роль энергетического и транспортного узла, и Латвия, выступая проводником в европейское пространство, объективно дополняют друг друга.

При условии практической реализации достигнутых договоренностей текущий этап взаимодействия может стать отправной точкой для формирования долгосрочного стратегического альянса, способного оказывать влияние не только на двустороннюю повестку, но и на конфигурацию сотрудничества между Востоком и Западом в целом.