Трамп: Ормузский пролив «плотно запечатан» США до сделки с Ираном

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что Ормузский пролив "плотно запечатан" Соединенными Штатами и такое положение будет сохраняться до тех пор, пока Тегеран не пойдет на сделку с Вашингтоном.

"У нас полный контроль над Ормузским проливом. Никакое судно не может войти или выйти без разрешения ВМС США. Он плотно запечатан до тех пор, пока Иран не окажется в состоянии заключить сделку", - написал американский лидер в Truth Social. Он имел в виду блокаду иранских морских портов, объявленную Соединенными Штатами.

"Иран со скрипом решает вопрос о том, кто является его лидером. Они просто [этого] не знают. Борьба идет между "сторонниками жесткой линии", которые сильно проигрывают на поле боя, и "умеренными", которые вовсе не такие уж умеренные, но завоевывают уважение. Это просто безумие", - считает глава администрации США.

США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. 7 апреля хозяин Белого дома объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. По данным Тегерана, за 40 дней войны в результате американо-израильских ударов погибли 3 375 иранцев. 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, однако стороны не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. 21 апреля лидер США объявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном. Как сообщило иранское государственное телевидение, Тегеран не намерен признавать объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке продление режима прекращения огня и будет поступать в соответствии со своими интересами.

Источник: ТАСС