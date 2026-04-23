В Берлине Пехлеви облили томатным соком - ВИДЕО

Неизвестный облил томатным соком сына последнего иранского шаха Резу Пехлеви после пресс-конференции в центре Берлина, сообщила столичная полиция.

Реза Пехлеви в четверг провел пресс-конференцию в здании Федерального союза прессы в центре Берлина. "По завершении мероприятия гостя Федерального союза прессы на выходе из здания облили жидкостью, предположительно, томатным соком. Наши сотрудники немедленно задержали [напавшего] мужчину, который в настоящее время находится под стражей полиции. Гость при этом не пострадал", - сообщили в полиции Берлина.

Правоохранители не назвали имени человека, подвергшегося нападению, но Пехлеви 23 апреля был единственным спикером, который давал пресс-конференцию в Федеральном союзе прессы. Кроме того, инцидент попал на видео многочисленных журналистов и блогеров, присутствовавших на мероприятии.

На опубликованных в соцсетях записях видно, как при выходе Пехлеви из здания неизвестный мужчина приблизился к нему из-за спины и облил красноватой жидкостью, запачкав его костюм. Пехлеви быстро увели телохранители, нападавшего повалили на землю.

