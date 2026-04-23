 В Берлине Пехлеви облили томатным соком - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

First News Media16:18 - Сегодня
Неизвестный облил томатным соком сына последнего иранского шаха Резу Пехлеви после пресс-конференции в центре Берлина, сообщила столичная полиция.

Реза Пехлеви в четверг провел пресс-конференцию в здании Федерального союза прессы в центре Берлина. "По завершении мероприятия гостя Федерального союза прессы на выходе из здания облили жидкостью, предположительно, томатным соком. Наши сотрудники немедленно задержали [напавшего] мужчину, который в настоящее время находится под стражей полиции. Гость при этом не пострадал", - сообщили в полиции Берлина.

Правоохранители не назвали имени человека, подвергшегося нападению, но Пехлеви 23 апреля был единственным спикером, который давал пресс-конференцию в Федеральном союзе прессы. Кроме того, инцидент попал на видео многочисленных журналистов и блогеров, присутствовавших на мероприятии.

На опубликованных в соцсетях записях видно, как при выходе Пехлеви из здания неизвестный мужчина приблизился к нему из-за спины и облил красноватой жидкостью, запачкав его костюм. Пехлеви быстро увели телохранители, нападавшего повалили на землю. 

Источник: ТАСС

Поделиться:
722

Актуально

Мнение

Баку - Рига: Стратегическая «сцепка» от Каспия до Балтики

1news TV

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Общество

Цифровая агрессия выходит в офлайн: мир ужесточает правила для подростков - ...

Политика

МИД Азербайджана поздравил Турцию с Днем национального суверенитета и детей - ...

В мире

«Хезболла» атаковала израильских солдат на юге Ливана

Трамп: Ормузский пролив «плотно запечатан» США до сделки с Ираном

Трамп приказал уничтожать любые иранские корабли, минирующие Ормузский пролив

Венгрия начала получать нефть по «Дружбе»

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

ФСБ получила право осуществлять осмотр телефонов при пересечении госграницы России

Трамп: Иран согласился прекратить обогащение урана

Трамп пообещал разобраться в серии загадочных исчезновений и смертей ученых в США

Видео с Энн Хэтэуэй, сказавшей «иншаллах», стало вирусным - ВИДЕО

Последние новости

В Баку сотрудники дорожной полиции доставили в больницу пострадавшего в ДТП пешехода - ВИДЕО

Сегодня, 18:35

«Хезболла» атаковала израильских солдат на юге Ливана

Сегодня, 18:20

Активы Госнефтефонда приближаются к 125 млрд манатов

Сегодня, 18:10

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 17:55

В Азербайджане вновь пройдут «Дни оперы»

Сегодня, 17:51

Трамп: Ормузский пролив «плотно запечатан» США до сделки с Ираном

Сегодня, 17:45

В Азербайджане ожидается сильный ветер

Сегодня, 17:45

Каникулы сдвигаются, уроки - онлайн: В Баку меняют учебный график из-за WUF13

Сегодня, 17:28

Натиг Ибрагимов назначен ректором ЛГУ

Сегодня, 17:19

Прошло три года со дня создания погранично-пропускного пункта «Лачин»

Сегодня, 17:15

Цифровая агрессия выходит в офлайн: мир ужесточает правила для подростков - Азербайджан не в стороне

Сегодня, 17:14

Трамп приказал уничтожать любые иранские корабли, минирующие Ормузский пролив

Сегодня, 17:13

Венгрия начала получать нефть по «Дружбе»

Сегодня, 17:03

В Дашкесанском районе прошла серия акций по посадке деревьев - ФОТО

Сегодня, 16:53

ЕС принял 20-й пакет санкций против России

Сегодня, 16:50

В Берлине Пехлеви облили томатным соком - ВИДЕО

Сегодня, 16:18

ВМС США перехватили в Индийском океане танкер с нефтью из Ирана - ВИДЕО

Сегодня, 16:10

Задержаны должностные лица Агдашского отдела Госслужбы по мобилизации и призыву

Сегодня, 16:05

Задержан карманник, совершавший кражи в Насиминском и Ясамальском районах - ВИДЕО

Сегодня, 16:02

Все социальные выплаты за апрель завершатся 24 апреля

Сегодня, 15:50
Все новости
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра былаСегодня, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50