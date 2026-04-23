Задержаны должностные лица Агдашского отдела Госслужбы по мобилизации и призыву

Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре провело операцию в Агдашском районном отделе Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, по факту выявленных в структуре коррупционных деяний были задержаны должностные лица отдела.

Сообщается, что задержанные доставлены в Баку; в ближайшее время в суд будет направлено представление об избрании в отношении них меры пресечения.