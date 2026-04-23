В Дашкесанском районе прошла серия акций по посадке деревьев - ФОТО

В Дашкесанском районе по совместной инициативе и при организации ЗАО «AzerGold» и Общественного объединения «Региональное развитие» (RİİB), а также при поддержке Исполнительной власти Дашкесанского района, прошла серия акций по посадке деревьев.

Акции по озеленению, организованные в рамках 10-летия деятельности ЗАО «AzerGold» и Общественное объединение «Региональное развитие», были приурочены к 22 апреля – Международному дню Земли.

В масштабной кампании, направленной на охрану окружающей среды, расширение зеленых зон и вклад в сохранение экологического баланса, приняли активное участие сотрудники Акционерного Общества, исполнительной власти района, Общественное объединение «Региональное развитие», а также волонтеры.

В первый день акции вокруг золотого рудника «Човдар» на общей площади 1,5 гектара было высажено более 1400 саженцев граба, соответствующих местным климатическим условиям, и проведен их агротехнический уход.

В следующий день экологической акции вокруг Аллеи Шехидов в Дашкесане было посажено 300 вечнозеленых сосен. В рамках кампании на различных территориях города Дашкесан в почву было посажено более 1000 саженцев деревьев.

Отметим, что подобные устойчивые инициативы служат улучшению экологической ситуации в регионах, расширению зеленых зон и защите биоразнообразия. ЗАО «AzerGold» и Общественное объединение «Региональное развитие» планируют и в будущем продолжать проекты, направленные на защиту окружающей среды. В текущем году в рамках 10-летия ЗАО «AzerGold» в Дашкесанском и Гейгельском районах в общей сложности планируется посадка 10 000 деревьев.