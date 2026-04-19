Коалиция Радева лидирует на досрочных парламентских выборах в Болгарии - ОБНОВЛЕНО

Коалиция "Прогрессивная Болгария", которую возглавляет бывший президент страны Румен Радев, одерживает победу на внеочередных парламентских выборах в Болгарии.

Это следует из результатов экзитполов социологических служб, обнародованных в эфире местного телеканала BTV.

Согласно данным, за "Прогрессивную Болгарию" отдали свои голоса от 37,5% до 38,9% избирателей (оценки агентств Alpha Research и "Маркет линкс" соответственно).

На втором месте расположилась коалиция партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил (ГЕРБ - СДС), за которую высказались от 15,4% до 16,2% проголосовавших. Третью строчку занял блок партии "Продолжаем перемены" и коалиции "Демократическая Болгария" (ПП - ДБ), набравший от 13,6% до 14,3%. Следом расположились "Движение за права и свободы" (7,5% - 8,4%), партия "Возрождение" (4,9% - 5,1%), а также коалиция "Болгарская социалистическая партия - Объединенные левые" (4,1% - 4,1%).

Явка на выборах составила порядка 47%, что соответствует примерно 3,1 млн избирателей.

18:42

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила новые данные об активности избирателей на досрочных выборах в болгарский парламент 52-го созыва, к 16:00 (17.00) в голосовании приняли участие 34,63% избирателей.

"Активность избирателей превышает показатели предыдущих выборов примерно на 9%", - сообщила на брифинге официальный представитель ЦИК Росица Матева. Она уточнила, что на выборах 27 октября 2024 года к этому часу проголосовали 26,25% (более 1,7 млн человек).

Эксперты прогнозируют, что активность на выборах 2026 года превысит 50%, в выборах примут участие около 3,3 млн избирателей. Однако официальные данные будут объявлены лишь по окончании процедуры подсчета голосов.

09:00

Досрочные выборы депутатов 52-го Народного собрания (однопалатный парламент) начались в Болгарии.

В 07:00 (8.00 по бакинскому времени) по всей стране открылись более 12 тыс. избирательных участков, на большинстве из которых голосование будет проводиться с использованием специализированных машин.

493 участка будут работать в 55 странах мира, первыми за рубежом начали голосовать болгары в Новой Зеландии, где избирательные участки открылись вечером 18 апреля.

Право голоса имеет около 6,5 млн человек, но ожидается, что в голосовании примут участие около 3,3 млн избирателей.

В выборах участвуют представители 24 политических объединений: 14 партий и 10 коалиций. На 240 депутатских мест претендуют 4 786 кандидатов.

Первые неофициальные итоги голосования будут известны в 20:00 (21.00), когда избирательные участки завершат работу.

Центральная избирательная комиссия сообщила, что к проведению выборов все готово, а голосование будет организовано в соответствии с международными стандартами. С субботы все участки для голосования в стране охраняются полицией.

Источник: ТАСС

Актуально

Xроника

Александар Вучич позвонил Ильхаму Алиеву

Спорт

Баку завершился Кубок мира по художественной гимнастике - ФОТО

Политика

Хакан Фидан: Искренняя дружба лидеров Турции, Азербайджана и Пакистана является ...

Общество

Завтра в Баку будет дождливо - ПРОГНОЗ

В мире

Шахбаз Шариф обсудил с Масудом Пезешкианом переговоры между США и Ираном

Украина попросила Турцию организовать встречу между Зеленским и Путиным

Во Франции «Республиканцы» избрали экс-главу МВД Ретайо кандидатом в президенты

Восемь детей погибли в результате массовой стрельбы в Луизиане

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Кэти Перри обвиняется в сексуальных домогательствах

Италия приостановит автоматическое продление договора об оборонном сотрудничестве с Израилем

Моджтаба Хаменеи: ВМС Ирана готовы вновь нанести поражение противникам

Выборы парламент Венгрии: рекордная явка, предварительные результаты - ОБНОВЛЕНО

Шахбаз Шариф обсудил с Масудом Пезешкианом переговоры между США и Ираном

Украина попросила Турцию организовать встречу между Зеленским и Путиным

Во Франции «Республиканцы» избрали экс-главу МВД Ретайо кандидатом в президенты

Азербайджанский альпинист совершил восхождение на одну из самых опасных вершин мира - ВИДЕО

Восемь детей погибли в результате массовой стрельбы в Луизиане

IRNA: Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США

СМИ: США используют БПЛА для разминирования Ормузского пролива

Найден «затерянный дом» Шекспира в Лондоне

Баку завершился Кубок мира по художественной гимнастике - ФОТО

КСИР: Иран успел пополнить арсенал ракетных установок и БПЛА

В Японии предупредили о рисках американского «ИИ-колониализма»

В Баку на реабилитацию прибыла группа украинских детей

Tasnim: Иран не начнет переговоры с США до снятия морской блокады

СМИ: Вэнс не примет участия во втором раунде переговоров с Ираном - ОБНОВЛЕНО

ООН: После открытия Ормузского пролива на нормализацию судоходства уйдут недели

Минэнерго США: Сделку с Ираном можно заключить в ближайшие две недели

Обсуждена реализация Хартии стратегического партнерства между США и Азербайджаном

Трамп: Решение Ирана вновь заблокировать Ормузский пролив вредит ему самому

Президент Сербии в мае посетит Азербайджан

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифами16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

