МЧС обратилось к населению на фоне ухудшения погодных условий в Азербайджане

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с ожидаемой ветреной и неустойчивой погодой в отдельных районах Азербайджана.

По прогнозу Национальной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни в ряде районов ожидаются порывы сильного ветра, местами - интенсивные осадки, возможны кратковременные селевые потоки на горных реках и грозы.

В связи с прогнозом МЧС вновь напомнило гражданам о необходимости соблюдения соответствующих мер безопасности. Так, при сильном ветре рекомендуется держаться подальше от лёгких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не находиться под электрическими столбами и проводами, а также под высокими деревьями.

Кроме того, с учётом того, что сильный ветер затрудняет тушение пожаров, в ветреную погоду следует особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности. Пользователям маломерных судов также следует учитывать, что выход в море при таких погодных условиях запрещён.

Для защиты от возможных селевых потоков и наводнений, вызванных интенсивными осадками, рекомендуется избегать зон с риском подтопления и селевых явлений, а при возникновении опасности немедленно подняться на ближайшую возвышенность.

В целях защиты от молнии необходимо отключать электроприборы от сети, не пользоваться телефоном (стационарным, мобильным, таксофоном и др.), находясь на открытой местности не приближаться к линиям электропередачи, молниеотводам, водостокам и антеннам, не укрываться под высокими деревьями, а выбирать более низкие участки местности. В случае нахождения в автомобиле следует остановиться, закрыть окна и дождаться окончания грозы.

«Помните: пренебрежение правилами - угроза жизни! В случае опасности звоните по номеру 112!» - отмечается в обращении МЧС.