Стало известно, когда завершится строительство канатной дороги в Лачине - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий12:03 - Сегодня
Работы по реализации проекта канатной дороги, строящейся в городе Лачин, продолжаются быстрыми темпами. 

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2026 года, сообщает 1news.az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

В этих целях на территории ведутся интенсивные работы по переносу зелёных насаждений, устройству фундаментов опор канатной дороги и терминальных площадок, а также по доставке необходимого оборудования.

В AYNA подчеркивают, что реализация проекта будет способствовать развитию туристической инфраструктуры региона и созданию новых возможностей для посетителей.

