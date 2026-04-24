Число желающих переехать в США упало до рекордно низкого уровня

Число иностранцев, желающих переехать в США, сократилось до рекордно низкого уровня, свидетельствуют данные опроса американской социологической службы Gallup от 24 апреля.

Согласно исследованию, переезд в Соединенные Штаты рассматривают только 15% респондентов. Для сравнения, в 2007–2009 годах этот показатель составлял 24%, а в 2017 году — 18%. Наиболее привлекательным направлением США остаются для миграции среди жителей стран Латинской Америки, Карибского бассейна и Африки южнее Сахары.

Одновременно выросло число американцев, задумывающихся об отъезде из страны. По данным Gallup, 40% американок младше 45 лет рассматривают возможность переезда за границу. В 2014 году такой ответ давали лишь 10% опрошенных в этой группе. Опрос проводился среди 144 тыс. человек в 140 странах.

Источник: iz.ru