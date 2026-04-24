 Число желающих переехать в США упало до рекордно низкого уровня | 1news.az | Новости
В мире

Число желающих переехать в США упало до рекордно низкого уровня

First News Media16:25 - Сегодня
Число желающих переехать в США упало до рекордно низкого уровня

Число иностранцев, желающих переехать в США, сократилось до рекордно низкого уровня, свидетельствуют данные опроса американской социологической службы Gallup от 24 апреля.

Согласно исследованию, переезд в Соединенные Штаты рассматривают только 15% респондентов. Для сравнения, в 2007–2009 годах этот показатель составлял 24%, а в 2017 году — 18%. Наиболее привлекательным направлением США остаются для миграции среди жителей стран Латинской Америки, Карибского бассейна и Африки южнее Сахары.

Одновременно выросло число американцев, задумывающихся об отъезде из страны. По данным Gallup, 40% американок младше 45 лет рассматривают возможность переезда за границу. В 2014 году такой ответ давали лишь 10% опрошенных в этой группе. Опрос проводился среди 144 тыс. человек в 140 странах.

Источник: iz.ru

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50