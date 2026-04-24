Факелы ненависти: кто поджигает будущее Армении?

Вчера вечером столица Армении снова озарилась пламенем факельного шествия – спектакля под режиссурой дашнаков и главная роль в котором принадлежала радикализму, ксенофобии и политическому мракобесию.

С первых же минут акции стало ясно, что ее истинная цель далека от заявленного «почтения памяти жертв» событий 1915 года в Османской империи. Это демонстративное действо, прикрытое лозунгами скорби, на деле оказалось ритуализированной демонстрацией враждебности.

Его суть проявилась в зловещем жесте - публичном сожжении государственного флага Турции. Надо отметить, что сценарий с факелами, агрессивной символикой и сожжением флагов Турции и Азербайджана повторяется каждый год. И подается как нечто нормальное.

Особую тревогу вызывает идеологическая подоплека массового психоза радикалов, она кроется в цехакронизме, фашистском учении приспешника нацистов Гарегина Нжде, который прежние руководители Армении фактически возвели в один из основных элементов государственной политики.

В этой идеологии, где Турция и Азербайджан объявлены врагами по определению, история превращена в инструмент мести, а каждая акция в ритуал ненависти, злобы и истерии – в армянский вариант «варфоломеевской ночи». Показательно участие в подобных акциях священнослужителей. Когда церковники оказываются в авангарде мероприятий с откровенно конфронтационным посылом, это лишь усиливает ощущение, что речь идет не о примирении и нравственных ценностях - что, казалось бы, и должно проповедовать духовенство - а о "благословении" идеологии агрессии.

И пока колонна с факелами шествовала по улицам Еревана, вместе с ней шагали фанатизм и ненавистничество, скрытые под маской «памяти» и «исторической справедливости». На самом деле за всем этим кроется вполне оформленная система взглядов, в которой история используется как средство для постоянной мобилизации против «других».

Правда, осуждающая реакция Еревана прозвучала - премьер-министр Никол Пашинян и спикер парламента Ален Симонян осудили практику сожжения флагов, назвав ее безответственной, недопустимой, провокационной, мелочной и направленной против мира и будущего.

Однако эта реакция, которая, хотя и выглядит голосом разума в бушующем хоре истерии, пришла постфактум и скорее выглядит как политическая необходимость, чем искреннее неприятие происходящего. Когда акция состоялась, а сигналы поданы, подобные заявления выглядят, скорее, как попытка сгладить последствия, чем как реальное неприятие практики. Возникает закономерный вопрос - если вы считаете радикальные акции недопустимыми, то почему допускаете их повторения из года в год? Фактически речь идет о молчаливом допущении, ситуации, в которой экстремистская повестка получает пространство и сцену, а власть ограничивается постфактум-комментариями.

Это создает опасный прецедент, когда границы допустимого постепенно размываются. Сожжение флагов - это индикатор укоренившегося мышления, в котором враждебность и ксенофобия воспринимаются как допустимый способ самовыражения. Сожжение флагов - не просто оскорбление, это симптом многовекового комплекса, в котором на соседа смотрят исключительно как на врага. Какой посыл из такой атмосферы непримиримости могут получить новые поколения, как не слепую ненависть и жажду к вражде?

История показала - за пожарами, разожженными факелами ненависти, неизбежно следуют бедствия. К чему приводят подобные акты символической агрессии, когда общество привыкает к радикальной риторике и перестает ее замечать, человечество уже видело. Вспомним Германию 1930-х годов, когда толпы сжигали книги и флаги, открывая путь к самой темной эпохе XX века… Мир не должен закрывать глаза на пламя этнической ненависти, поскольку их искры способны разжечь большой и опасный пожар.

Сегодня Армения стоит перед серьезным выбором: либо она откажется от игр в «факельные шествия» и станет частью мирного, стабильного и безопасного пространства, либо, продолжая культивировать вражду, рискует сгореть в пепле собственной ненависти и злобы.