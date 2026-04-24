Факелы ненависти: кто поджигает будущее Армении?

Фарида Багирова16:43 - Сегодня
Вчера вечером столица Армении снова озарилась пламенем факельного шествия – спектакля под режиссурой дашнаков и главная роль в котором принадлежала радикализму, ксенофобии и политическому мракобесию.

С первых же минут акции стало ясно, что ее истинная цель далека от заявленного «почтения памяти жертв» событий 1915 года в Османской империи. Это демонстративное действо, прикрытое лозунгами скорби, на деле оказалось ритуализированной демонстрацией враждебности.

Его суть проявилась в зловещем жесте - публичном сожжении государственного флага Турции. Надо отметить, что сценарий с факелами, агрессивной символикой и сожжением флагов Турции и Азербайджана повторяется каждый год. И подается как нечто нормальное.

Особую тревогу вызывает идеологическая подоплека массового психоза радикалов, она кроется в цехакронизме, фашистском учении приспешника нацистов Гарегина Нжде, который прежние руководители Армении фактически возвели в один из основных элементов государственной политики.

В этой идеологии, где Турция и Азербайджан объявлены врагами по определению, история превращена в инструмент мести, а каждая акция в ритуал ненависти, злобы и истерии – в армянский вариант «варфоломеевской ночи». Показательно участие в подобных акциях священнослужителей. Когда церковники оказываются в авангарде мероприятий с откровенно конфронтационным посылом, это лишь усиливает ощущение, что речь идет не о примирении и нравственных ценностях - что, казалось бы, и должно проповедовать духовенство - а о "благословении" идеологии агрессии.

И пока колонна с факелами шествовала по улицам Еревана, вместе с ней шагали фанатизм и ненавистничество, скрытые под маской «памяти» и «исторической справедливости». На самом деле за всем этим кроется вполне оформленная система взглядов, в которой история используется как средство для постоянной мобилизации против «других».

Правда, осуждающая реакция Еревана прозвучала - премьер-министр Никол Пашинян и спикер парламента Ален Симонян осудили практику сожжения флагов, назвав ее безответственной, недопустимой, провокационной, мелочной и направленной против мира и будущего.

Однако эта реакция, которая, хотя и выглядит голосом разума в бушующем хоре истерии, пришла постфактум и скорее выглядит как политическая необходимость, чем искреннее неприятие происходящего. Когда акция состоялась, а сигналы поданы, подобные заявления выглядят, скорее, как попытка сгладить последствия, чем как реальное неприятие практики. Возникает закономерный вопрос - если вы считаете радикальные акции недопустимыми, то почему допускаете их повторения из года в год? Фактически речь идет о молчаливом допущении, ситуации, в которой экстремистская повестка получает пространство и сцену, а власть ограничивается постфактум-комментариями.

Это создает опасный прецедент, когда границы допустимого постепенно размываются. Сожжение флагов - это индикатор укоренившегося мышления, в котором враждебность и ксенофобия воспринимаются как допустимый способ самовыражения. Сожжение флагов - не просто оскорбление, это симптом многовекового комплекса, в котором на соседа смотрят исключительно как на врага. Какой посыл из такой атмосферы непримиримости могут получить новые поколения, как не слепую ненависть и жажду к вражде?

История показала - за пожарами, разожженными факелами ненависти, неизбежно следуют бедствия. К чему приводят подобные акты символической агрессии, когда общество привыкает к радикальной риторике и перестает ее замечать, человечество уже видело. Вспомним Германию 1930-х годов, когда толпы сжигали книги и флаги, открывая путь к самой темной эпохе XX века… Мир не должен закрывать глаза на пламя этнической ненависти, поскольку их искры способны разжечь большой и опасный пожар.

Сегодня Армения стоит перед серьезным выбором: либо она откажется от игр в «факельные шествия» и станет частью мирного, стабильного и безопасного пространства, либо, продолжая культивировать вражду, рискует сгореть в пепле собственной ненависти и злобы.

Актуально

Мнение

Факелы ненависти: кто поджигает будущее Армении?

Экономика

Yelo Bank попал под санкции Евросоюза

Общество

Еще 110 семьям вручены ключи от квартир в Агдаме - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Общество

AZAL призывает пассажиров заранее приобретать билеты в Нахчыван на майские ...

Мнение

Факелы ненависти: кто поджигает будущее Армении?

Прошло три года со дня создания погранично-пропускного пункта «Лачин»

Баку - Рига: Стратегическая «сцепка» от Каспия до Балтики

История, которую пытались стереть: как уничтожалось культурное наследие Азербайджана

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

История, которую пытались стереть: как уничтожалось культурное наследие Азербайджана

Карабахская карта бита: Пашинян срывает реваншистский сценарий

Баку - Рига: Стратегическая «сцепка» от Каспия до Балтики

Нейтралитет на продажу: швейцарский бренд под ударом фактов

У выхода станции метро «Гянджлик» появится новая зона отдыха - ФОТО

Сегодня, 17:40

Энн Хэтэуэй приняла ислам? - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 17:35

MEDIA опровергло слухи о расследовании в ИВ Гянджи

Сегодня, 17:16

Фонд возрождения Карабаха провёл очередную просветительскую встречу с молодёжью в Университете АДА - ФОТО

Сегодня, 17:04

Пентагон заявил о расширении «глобальной блокады» иранских портов

Сегодня, 17:02

В Азербайджане водитель грузовика пытался объехать весовой контроль по обочине - ВИДЕО

Сегодня, 17:00

Арагчи, как ожидается, в пятницу прибудет в Пакистан на переговоры с США

Сегодня, 17:00

Шеф Пентагона обратился к союзникам со словами «халява закончилась»

Сегодня, 16:57

Факелы ненависти: кто поджигает будущее Армении?

Сегодня, 16:43

Bolt запускает подписку Bolt Plus в Азербайджане - больше выгоды за 4,99 AZN - ФОТО

Сегодня, 16:35

Нетаньяху вылечил рак, обнаруженный на ранней стадии

Сегодня, 16:30

Число желающих переехать в США упало до рекордно низкого уровня

Сегодня, 16:25

Стали известны новые подробности скандала с чиновницей администрации Трампа и «sugar daddy» - ФОТО

Сегодня, 16:20

Айгюн Кязимова раскрыла интригу вокруг снимка, взорвавшего соцсети - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:10

У воображения нет границ: выставка «Fantazm» Джамиля Гусейнова в Баку - ФОТО

Сегодня, 16:03

Yelo Bank попал под санкции Евросоюза

Сегодня, 15:48

Еще 110 семьям вручены ключи от квартир в Агдаме - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:42

AZAL призывает пассажиров заранее приобретать билеты в Нахчыван на майские праздники

Сегодня, 15:23

Несколько жителей Уджара госпитализированы с укусами шакала

Сегодня, 15:05

Москва надеется на верность Еревана союзническим обязательствам

Сегодня, 14:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50