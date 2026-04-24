Нетаньяху вылечил рак, обнаруженный на ранней стадии

Нетаньяху вылечил рак, обнаруженный на ранней стадии

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в пятницу опубликовала ежегодный медицинский отчет о состоянии здоровья главы правительства, согласно которому он вылечил рак предстательной железы, обнаруженный на ранней стадии.

Из заключения следует, что в декабре 2024 года Нетаньяху перенес успешную операцию по лечению доброкачественного увеличения предстательной железы, после чего находился под регулярным медицинским наблюдением.

«В рамках планового наблюдения после операции исследование МРТ выявило крошечное пятно размером менее одного сантиметра с подозрительными характеристиками в предстательной железе. Дополнительные исследования подтвердили, что это действительно было случайное обнаружение рака предстательной железы на ранней стадии... без метастазов», — говорится в заключении.

Врачи предложили Нетаньяху два варианта: оставаться под наблюдением или провести целенаправленную лучевую терапию.

«Премьер-министр выбрал лечение... которое оказалось полностью успешным, с полным исчезновением образования, что было подтверждено всеми рентгенологическими и лабораторными исследованиями», — указано в документе.

Сам Нетаньяху рассказал в социальных сетях, что просил отложить публикацию заключения на два месяца, чтобы это не произошло в разгар войны с Ираном и не позволило распространять пропаганду против Израиля.

Источник: РИА Новости

Нетаньяху вылечил рак, обнаруженный на ранней стадии

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

