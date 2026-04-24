В Азербайджане водитель грузовика пытался объехать весовой контроль по обочине - ВИДЕО

В рамках контрольных мер, осуществляемых Главным управлением Государственной дорожной полиции в целях обеспечения безопасности дорожного движения, под особым контролем находится движение крупнотоннажных транспортных средств.

Эксплуатация транспортных средств данной категории в соответствии с нормативными требованиями служит, прежде всего, защите жизни и здоровья участников дорожного движения.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Было отмечено, что превышение норм нагрузки крупнотоннажных транспортных средств затрудняет управление ими, увеличивает тормозной путь и повышает риск аварий. Подобные случаи создают реальную угрозу для других участников движения и негативно влияют на общую дорожную обстановку.

В то же время, в целях защиты автомобильных дорог общего пользования и предотвращения преждевременного износа дорожного покрытия, Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) внедряет современные системы электронных весов. С помощью этих систем выявляются перегруженные транспортные средства и принимаются меры в соответствии с законодательством.

В совместном заявлении ГУГДП МВД и Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана подчеркивается, что движение перегруженного транспорта, а также попытки уклонения от контроля создают серьезную угрозу безопасности движения и наносят ущерб дорожной инфраструктуре. Меры контроля в данном направлении продолжаются.

В ходе наблюдений фиксируются случаи, когда водители вблизи электронных весов совершают рискованные маневры, закрывают государственные регистрационные знаки или используют иные противозаконные методы уклонения от контроля, что создает дополнительные риски для окружающих.

Один из таких инцидентов произошел 22 апреля 2026 года около 15:50 на 330-м километре автодороги Баку–Газах.

Водитель грузового автомобиля марки «КамАЗ» с государственным регистрационным номером 25-BD-868 Мамедов Эльвин Мелик оглу, приближаясь к участку с электронными весами, в целях уклонения от контроля выехал с проезжей части вправо и попытался продолжить движение по обочине, повредив при этом бетонные разделители.

Противоправные действия водителя были зафиксированы камерами видеонаблюдения, и транспортное средство было немедленно остановлено сотрудниками дорожно-патрульной службы. По данному факту водитель привлечен к административной ответственности.

До сведения юридических и физических лиц, занимающихся грузоперевозками, еще раз доводится, что загрузка транспорта в соответствии с нормативами и соблюдение правил дорожного движения имеют важное значение для обеспечения безопасности. В связи с этим убедительно просим строго соблюдать существующие правила.