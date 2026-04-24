Айгюн Кязимова раскрыла интригу вокруг снимка, взорвавшего соцсети - ФОТО - ВИДЕО

Народная артистка Азербайджана Айгюн Кязимова несколько дней назад заинтриговала аудиторию публикаций в социальной сети Instagram.

На снимках певица позирует на кухне, обнимая молодого мужчину - кадр быстро разошелся по сети и вызвал волну обсуждений: пользователи соцсетей и многочисленные поклонники азербайджанской дивы гадали, кто же он.

Интрига оказалась частью нового музыкального проекта народной артистки, а мужчина на фото - модель из России Денис Перишко, который был специально приглашён в Баку для съёмок клипа на песню «Onun adı nə idi». Автором композиции выступил Миро - именно в сотрудничестве с ним А.Кязимова ранее выпустила ряд громких хитов, таких как «Bilmək olmaz», «Əlcək» и «Üfüq». Их новая работа продолжает эту линию: и песня, и клип построены вокруг темы любви, страсти и расставания.

Креативным директором проекта «Onun adı nə idi» стал всемирно известный азербайджанский дизайнер Руфат Исмаил, с которым А.Кязимову связывает не только профессиональное сотрудничество, но и многолетняя дружба. При этом, если в последние годы певица снимала клипы преимущественно в Стамбуле, то на этот раз она сделала ставку на локальную индустрию, полностью доверившись азербайджанской команде во главе с режиссёром Дели Оруджлу.

Таким образом, кадр, который сначала стал поводом для слухов, оказался частью продуманной кампании - и одновременно первым взглядом на новую историю, которую артистка рассказывает в клипе «Onun adı nə idi», просмотреть который можно ниже.

Читайте по теме:

