Белый дом подтвердил визит Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и советник Дональда Трампа Джаред Кушнер отправятся в Пакистан для проведения переговоров с Ираном.
Oб этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
По имеющейся информации, делегация направится в Исламабад, чтобы выслушать позицию иранской стороны и обсудить возможные направления достижения соглашения.
Отмечается, что США готовы дать шанс дипломатии, и данный визит осуществляется именно в этом контексте.
