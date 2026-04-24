Белый дом подтвердил визит Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и советник Дональда Трампа Джаред Кушнер отправятся в Пакистан для проведения переговоров с Ираном.

Oб этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По имеющейся информации, делегация направится в Исламабад, чтобы выслушать позицию иранской стороны и обсудить возможные направления достижения соглашения.

Отмечается, что США готовы дать шанс дипломатии, и данный визит осуществляется именно в этом контексте.