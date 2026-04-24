Награждены лучшие снайперы ВС Азербайджана - ФОТО

Согласно плану боевой подготовки, утвержденному первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Азербайджанской армии, проведены соревнования на звание «Лучший снайпер».

Как сообщили в Министерстве обороны, соревнования, организованные в целях выявления военных снайперов, имеющих навыки меткой стрельбы, прошли на специальной тренировочной площадке.

После проверки обеспечения военнослужащих они заняли заранее подготовленные огневые позиции и выполнили нормативы.

В соревнованиях, состоявших из нескольких этапов, участники продемонстрировали свои навыки в выполнении различных стрелковых упражнений.

В завершение соревнования состоялась церемония награждения.