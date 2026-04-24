CNN: Трамп направил Уиткоффа и Кушнера в Пакистан для переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп направил спецпосланника Стивена Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Пакистан для возобновления переговоров с Ираном.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным телеканала, новый раунд консультаций может пройти уже в эти выходные. С иранской стороны участие подтвердил министр иностранных дел Аббас Аракчи.

Ранее делегацию США возглавлял вице‑президент Джей Ди Вэнс, однако он пока не планирует присоединяться к переговорам, поскольку глава иранской группы — спикер парламента Мохаммад‑Багер Галибаф — также не будет присутствовать. По словам американских чиновников, Вэнс готов отправиться в Исламабад, если переговоры покажут прогресс.