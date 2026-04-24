Арагчи не будет встречаться с делегацией США в Пакистане - ОБНОВЛЕНО
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе визита в Пакистан не будет проводить встречу с американской делегацией, пройдут лишь двусторонние переговоры с представителями Исламабада.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
В свою очередь агентство Reuters отмечает, что Арагчи передаст Пакистану свои предложения по возможным переговорам с Соединенными Штатами.
Пакистанская сторона, в свою очередь, должна передать предложения Вашингтону.
17:00
Делегация во главе с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, как ожидается, в пятницу вечером прибудет в Исламабад для участия во втором раунде переговоров с США, сообщил телеканал Geo со ссылкой на правительственные источники.
По словам источников Geo, американская группа материально-технического обеспечения и безопасности уже находится в Исламабаде в преддверии возможного второго раунда мирных переговоров.
Источник: РИА Новости