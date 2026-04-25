 В Белом доме заявили, что США «увидели определённый прогресс» со стороны Ирана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

First News Media00:00 - Сегодня
Пресс‑секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что Вашингтон «увидел определённый прогресс» со стороны Ирана в решении кризиса на Ближнем Востоке, сообщает CNN.

Она подтвердила, что спецпосланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер утром 25 апреля отправятся в Пакистан для переговоров с иранской стороной. Левитт отметила, что иранцы связались с ними, «как их призвал президент», и попросили о личной встрече.

«Мы, безусловно, увидели определённый прогресс со стороны Ирана за последние несколько дней. Президент принял решение отправить Стива и Джареда, чтобы выслушать иранцев, так что посмотрим, что они скажут», — заявила Левитт.

Пресс‑секретарь выразила надежду, что встреча «принесёт положительные результаты».

Поделиться:
283

Последние новости

Все новости
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50