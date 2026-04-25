В Белом доме заявили, что США «увидели определённый прогресс» со стороны Ирана

Пресс‑секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что Вашингтон «увидел определённый прогресс» со стороны Ирана в решении кризиса на Ближнем Востоке, сообщает CNN.

Она подтвердила, что спецпосланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер утром 25 апреля отправятся в Пакистан для переговоров с иранской стороной. Левитт отметила, что иранцы связались с ними, «как их призвал президент», и попросили о личной встрече.

«Мы, безусловно, увидели определённый прогресс со стороны Ирана за последние несколько дней. Президент принял решение отправить Стива и Джареда, чтобы выслушать иранцев, так что посмотрим, что они скажут», — заявила Левитт.

Пресс‑секретарь выразила надежду, что встреча «принесёт положительные результаты».