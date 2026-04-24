Набравшая 300 баллов Эмилия Гаибова: Не представляю себя без математики

First News Media19:20 - Сегодня
Набравшая 300 баллов Эмилия Гаибова: Не представляю себя без математики

Одна из тех, кто показал максимальный результат на выпускном экзамене - школьница из Гусарского района.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, ученица XI класса полной средней школы села Юхары Зейхур Гусарского района Эмилия Гаибова на выпускном экзамене, состоявшемся 15 марта, набрала максимальный результат - 300 баллов.

Эмилия начала обучение в 2015 году в полной средней школе поселка Самур. После окончания начальной школы она продолжила образование в полной средней школе села Юхары Зейхур.

Эмилия и в IX классе показала высокий результат на выпускном экзамене, набрав 297 баллов. Кроме того, она заняла первое место на национальном этапе Международной математической олимпиады Fermat.

«К экзаменам я готовилась с учителями нашей школы. К дополнительным репетиторам не ходила. Я ожидала высокого результата. Очень люблю математику. Ученикам, которые хотят набрать высокие баллы, советую серьезно относиться к урокам с младших классов. Фундамент знаний должен быть прочным. Я хочу учиться по I группе специальностей на факультете компьютерных наук. После получения степени бакалавра в нашей стране, в будущем думаю об обучении за рубежом», - сказала она.

Школьница - активная участница Республиканских предметных олимпиад (RFO). В этом учебном году по предмету «математика» она набрала 95 баллов на районном (городском) этапе RFO и 100 баллов - в полуфинале, получив право участия в финале. Эмилия верит, что успешно выступив и на этом этапе, она завоюет медаль.

«Свободного времени у меня было очень мало. Я отлично училась по всем предметам. В то же время, готовилась к предметным олимпиадам. Особого хобби у меня нет. Не представляю себя без математики. Я усердно трудилась, чтобы достичь своей цели. Хочу добиться высокого результата и на вступительных экзаменах», - подчеркнула она.

Отметим, что мать Эмилии Гаибовой занимается педагогической деятельностью, а отец - работает в сфере сельского хозяйства. У Эмилии есть трое младших братьев.

