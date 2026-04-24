«Если не придёшь — уволю»: брат погибшего в Гобустане рассказал о давлении со стороны начальства - ВИДЕО

По словам брата мужчины, погибшего в результате оползня в посёлке Гобустан, он работал слесарем-сантехником в Гобустанском водоканале и занимался устранением неисправностей на водопроводных линиях.

Брат погибшего заявил Baku.tv, что его работа не была связана с канализацией. По его словам, руководитель якобы пригрозил увольнением, если тот не выйдет на работу. Он также отметил, что после трагедии никто из представителей организации не пришёл и не поинтересовался случившимся.

Племянник погибшего сообщил, что мужчину нередко вызывали на дополнительные работы вне рабочего времени, и в данном случае инцидент произошёл именно в нерабочие часы.

Ранее сообщалось, что в поселке Гобустан Гарадагского района столицы произошел обвал грунта.

На основании информации, поступившей на горячую линию МЧС «112», на место происшествия были немедленно привлечены силы Службы спасения особого риска и Государственной службы пожарной охраны.

На месте было установлено, что во время проведения земляных работ произошел обвал слоя почвы, в результате чего под завалом оказались два человека.

Благодаря оперативным действиям спасателей один мужчина был спасен. Тело другого погибшего было извлечено из-под земли и передано по назначению.

По факту происшествия ведется расследование.

