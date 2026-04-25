Азербайджанский борец Джабраил Гаджиев взял бронзу ЧЕ в Албании

Azərbaycanca
Спорт

First News Media23:00 - 25 / 04 / 2026
Азербайджанский борец вольного стиля Джабраил Гаджиев (79 кг) завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы, проходящего в албанской столице Тиране.

Как сообщает Report, он одержал безоговорочную победу над Расулом Шапиевым (Северная Македония) со счетом 8:0.

Еще один азербайджанский борец Рашид Бабазаде (65 кг) пуступил в поединке за бронзу армянину Вазгену Теваняну со счетом 0:7.

Таким образом, в шестой день мундиаля азербайджанские борцы завоевали две медали. Ранее Ислам Базарганов стал чемпионом Европы.

Напомним, что завтра четыре азербайджанских борца вольного стиля Али Цокаев (92 кг), Арсений Джиоев (86 кг), Георгий Мешвилдишвили (125 кг) и Туран Байрамов (74 кг) поборются за золотые медали. Нуреддин Новрузов (61 кг) выйдет на поединок за третье место.

Поделиться:
283

Последние новости

Все новости
1news TV

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
