Первые азербайджанские маршалы приняли участие в Гран-при Монако Формулы-1 - ФОТО

Азербайджанские маршалы Расул Худиев и Хатем Баширов стали первыми представителями страны, принявшими участие в Гран-при Монако Формулы-1 - одном из самых престижных и узнаваемых этапов мирового чемпионата.

Об этом 1news.az сообщили сами маршалы.

Гоночный уикенд проходил с 4 по 7 июня в княжестве Монако и объединил соревнования Формулы-1, а также заезды Формулы-2 и Porsche Mobil 1 Supercup. Для двух представителей Азербайджана участие в организации легендарной гонки стало не только важным профессиональным достижением, но и символом признания уровня подготовки азербайджанских маршалов на международной арене.

Стоит отметить, что маршалы являются неотъемлемой частью любого этапа Формулы-1. Именно они обеспечивают безопасность на трассе, первыми реагируют на инциденты, помогают эвакуировать поврежденные болиды и поддерживают бесперебойное проведение гоночного уикенда. От их подготовки, скорости реакции и слаженной работы зачастую зависит безопасность пилотов и успешное проведение соревнований.

За последние годы Азербайджан сформировал сильное сообщество маршалов благодаря проведению этапов Формулы-1 в Баку. Гран-при Азербайджана, впервые состоявшийся в 2016 году, стал крупным спортивным событием международного масштаба, площадкой для подготовки специалистов, способных работать по самым высоким стандартам мирового автоспорта.

Как рассказал 1news.az Расул Худиев, его путь в Формуле-1 начался три года назад, когда он впервые присоединился к команде маршалов на бакинском этапе чемпионата.

«Я впервые стал маршалом Формулы-1 три года назад и попал во второй сектор, которым руководит Рустам Агамамедов. Под его грамотным руководством мы из года в год выполняем возложенные на нас задачи. Именно тогда я познакомился с иностранными маршалами, приехавшими в Баку. Среди них был Джордж Теста, который впоследствии стал моим хорошим другом и старшим товарищем. Его многолетний опыт и советы помогли не только мне, но и многим азербайджанским маршалам повысить уровень своего мастерства», - рассказал он.

Позже к числу зарубежных специалистов, приезжавших работать на бакинский этап, присоединился и Энрик Мартин, руководитель одного из секторов маршалов на Гран-при Монако. Общение с коллегами из княжества позволило азербайджанским маршалам узнать больше о специфике работы на одной из самых знаменитых трасс мира.

«После многочисленных рассказов о том, как организована работа на исторической трассе в Монако, мы с Хатемом с нетерпением ждали новостей о возможности принять участие в этом Гран-при уже в качестве маршалов. Поэтому приглашение стало для нас огромной честью», - отметил Расул Худиев.

Важным будет указать, что Гран-при Монако занимает особое место в истории автоспорта. Впервые гонка была проведена в 1929 году и считается одной из самых сложных и престижных в календаре Формулы-1. Узкая городская трасса, проходящая между зданиями, тоннелями и знаменитой гаванью княжества, требует максимальной концентрации не только от пилотов, но и от всех служб, обеспечивающих проведение соревнований.

Для азербайджанских маршалов работа на легендарной трассе стала возможностью получить уникальный профессиональный опыт.

«Стать частью столь легендарного Гран-при уже само по себе кажется чем-то невероятным. Даже находясь там, осознавать происходящее было непросто. Когда князь Монако Альбер II совершал торжественный круг по трассе, а вокруг работали маршалы со всего мира, хотелось запомнить этот момент навсегда», - поделился впечатлениями Расул Худиев.

По его словам, особые эмоции вызвала реакция зрителей и гостей Монако на азербайджанский флаг.

«Когда мы с Хатемом фотографировались на знаменитых участках трассы с флагом Азербайджана, люди на террасах отеля аплодировали нам и приветствовали нас. Многие интересовались, откуда мы приехали, задавали вопросы о нашей стране и говорили, что теперь хотят посетить Баку. Эти моменты сделали Гран-при Монако 2026 года по-настоящему незабываемым», - отметил он.

Хатем Баширов же признается 1news.az, что любовь к автоспорту появилась у него еще в детстве.

После объявления о проведении этапа Формулы-1 в Азербайджане Баширов мечтал стать частью этого события, однако приступить к работе маршалом смог только в 2021 году.

«Каждый Гран-при в Баку приносил новые знания и впечатления. За эти годы мне довелось работать во время различных инцидентов, выходить на трассу для обеспечения безопасности и видеть Формулу-1 изнутри. Но самое главное то, что я познакомился со многими замечательными людьми из разных стран», - отметил он.

Одним из таких знакомств стал маршал из Монако Джордж Теста, который регулярно приезжал работать на бакинский этап чемпионата.

По словам Хатема, именно благодаря международному сотрудничеству между маршалами и дружеским отношениям, сложившимся за годы работы, появилась возможность представить Азербайджан на одной из самых известных гонок мира.

«Во время одного из визитов Джордж познакомил нас со своим руководителем Энриком. Мы показали нашим коллегам Баку, познакомили их с городом и культурой. Именно тогда Энрик предложил нам приехать в следующем году в Монако в качестве иностранных маршалов. Когда я услышал эту новость, эмоции буквально переполняли меня», — вспоминает он.

При этом, по словам азербайджанского маршала, вместе с радостью пришло и осознание ответственности.

«Мы понимали, что можем стать первыми представителями Азербайджана на Гран-при Монако в качестве маршалов. Это была большая честь и одновременно серьезная ответственность. Мы хотели достойно представить свою страну и показать высокий уровень подготовки азербайджанской команды маршалов», — подчеркнул Баширов.

По прибытии на Лазурный Берег азербайджанских гостей встретили их коллеги из Монако, а уже перед началом гоночного уикенда они присоединились к местной команде маршалов.

«Большинство маршалов были французами и монегасками. Несмотря на то что мы были иностранцами, нас приняли очень тепло », - рассказал Баширов.

В течение гоночной недели азербайджанские маршалы работали на соревнованиях Формулы-1, Формулы-2 и Porsche Mobil 1 Supercup.

«Были аварии, напряженные моменты и ситуации, требовавшие максимальной концентрации. Для нас это был совершенно новый уровень опыта и ответственности. Но именно такие моменты помогают профессионально расти и совершенствовать навыки», — отметил он.

Завершая рассказ о поездке, Баширов подчеркнул, что главным итогом участия стало чувство гордости за свою страну.

«Особенно символичной стала фотография после завершения гоночного уикенда. Мы стояли вместе с командой маршалов на фоне трассы Монако, держа азербайджанский флаг. В тот момент я почувствовал настоящую гордость за свою страну и понял, какой путь был пройден от первых дней работы маршалом в Баку до легендарного Гран-при Монако».

Участие азербайджанских маршалов в Гран-при Монако также прокомментировала пресс-секретарь операционной компании Baku City Circuit (BCC) Арзу Гусейнова.

В комментарии для 1news.az она отметила, что данное событие является важным достижением как для самих маршалов, так и для всего автоспортивного сообщества Азербайджана.

«Все маршалы, работающие на Гран-при Азербайджана, получают международную лицензию Международной автомобильной федерации (FIA). В Азербайджане выдачей таких лицензий занимается Автомобильная федерация Азербайджана. Владельцы лицензии могут подавать заявки на участие в качестве маршалов на любом этапе Гран-при, проводимом в течение сезона. Можно сказать, что практически нет такого этапа Формулы-1, на котором не был бы представлен хотя бы один азербайджанский маршал.

Однако Гран-при Монако является особенной гонкой, попасть на которую крайне сложно. Как правило, организаторы работают преимущественно с местными маршалами. Тем не менее у Baku City Circuit сложились хорошие отношения с промоутерами Гран-при Монако. Именно благодаря этому сотрудничеству два азербайджанских маршала получили возможность принять участие в работе на Гран-при Монако»

История Расула Худиева и Хатема Баширова стала не только личным профессиональным достижением двух азербайджанских маршалов, но и важной вехой для всего отечественного автоспортивного сообщества. Их участие в Гран-при Монако - одном из самых престижных и исторически значимых этапов Формулы-1 - демонстрирует, что опыт, накопленный в ходе проведения международных соревнований в Баку, сегодня получает признание на глобальном уровне.

Кроме того, отражается системное развитие маршальского движения в Азербайджане, которое за последние годы превратилось в полноценную профессиональную школу, интегрированную в международную структуру автоспорта. Участие азербайджанских специалистов в таких этапах, как Монако, подтверждает, что они не просто соответствуют высоким стандартам Формулы-1, а также уверенно закрепляются в профессиональном сообществе, где ценятся точность, дисциплина и безупречная командная работа.

Таким образом, присутствие азербайджанских маршалов на трассе в Монако становится символом расширения роли страны в мировом автоспорте - от Гран-при в Баку до полноценного участника ключевых процессов на самых престижных трассах мира.



