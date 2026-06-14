ЧМ-2026: Турция уступила Австралии со счетом 2:0 - ОБНОВЛЕНО
Сборная Турции по футболу проиграла команде Австралии в своем первом матче на чемпионате мира 2026 года.
Встреча группы D на арене "Би-си-плейс-Ванкувер" в Канаде завершилась со счетом 2:0.
Первый гол австралийцев на 27-й минуте забил Нестори Иранкунда, на 75-й минут Коннор Меткалф установил окончательный счет.
Напомним, что в другом матче этой группы сборная США одержала победу над Парагваем - 4:1.
09:09
В матче чемпионата мира 2026 года между сборными Австралии и Турции завершился первый тайм.
Встреча проходит на стадионе BC Place Stadium.
После первой половины игры "ай-юлдузлу" (сборная Турции) ушли на перерыв, уступая со счетом 0:1.
Единственный гол на 27-й минуте забил Нестори Иранкунда.
Источник: Report
891