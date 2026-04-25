КСИР заявил о задержании судна, подозреваемого в связях с армией США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил о задержании судна «Epaminodes», которое подозревается в связях с армией США.

Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на КСИР.

Согласно сообщению, по итогам расследования было установлено, что данное судно за последние шесть месяцев регулярно заходило в американские порты и могло быть связано с армией США.

Отмечается, что судно было задержано КСИР после того, как проигнорировало предупреждения.