На трассе Баку–Губа задержан водитель, управлявший грузовиком под воздействием нарк*отиков - ВИДЕО

На автодороге Баку–Губа задержан водитель грузовика, управлявший транспортным средством под воздействием наркотиков.

Как сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции, инцидент произошел на 129-м километре трассы.

По данным ведомства, водитель грузового автомобиля марки DAF Азад Шивеханов попытался избежать контроля на участке с электронными весами, двигаясь назад в опасной манере и создавая угрозу для других участников движения.

Отмечается, что правонарушение было зафиксировано камерами, после чего дорожная полиция остановила автомобиль.

В ходе проверки было установлено, что транспортное средство превышало допустимую массу, Шивеханов не имел водительских прав, а также находился под воздействием наркотических средств.

Материалы были направлены в суд, который постановил арестовать Шивеханова на 30 суток в административном порядке.