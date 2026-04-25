Германия направит два судна для возможной миссии в Ормузском проливе

Германия в рамках подготовки к возможной миссии в Ормузском проливе отправит в Средиземное море минный тральщик и вспомогательное судно.

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Rheinische Post.

«Мы переместим в Средиземное море минный тральщик и предоставим ему в поддержку командно-вспомогательное судно», - сказал глава Минобороны. Он не уточнил, когда это произойдет.

«В целях экономии времени мы приняли решение заблаговременно направить часть немецких подразделений в Средиземное море, чтобы затем, после получения мандата [Бундестага], не терять времени», - пояснил он.