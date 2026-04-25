Азербайджанец вышел в финал престижного конкурса LVMH Prize 2026 – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:50 - Сегодня
Азербайджанец вышел в финал престижного конкурса LVMH Prize 2026 – ВИДЕО

Этнический азербайджанец из Грузии Галиб Гасанов вошел в число девяти финалистов престижной награды в мире модной индустрии LVMH Prize 2026.

Отметим, что Г.Гасанов стал первым в истории азербайджанцем, дошедшим до финального этапа LVMH Prize.

Галиб Гасанов является автором модного проекта Institution, о котором в одном из своих недавних интервью заявил следующее: «Я основал Institution, который я называю проектом, а не брендом. Здесь у меня больше свободы, я больше выражаю себя и считаю, что здесь собрались не только мода, но и очень много историй, и, что главное, здесь хорошо проявляюсь я - этнический азербайджанец, выросший в Грузии, гражданин Грузии, который рассказывает истории. И несмотря на то, что в сфере моды всем хочется очень быстро и много продавать одежду, всем нужна популярность, для меня важно, чтобы то, что я рассказываю, всё было лимитировано. Качество для меня очень важно».

Напомним, что первый бренд, который Галиб Гасанoв создал вместе с однокурсником Лукой Лини в Реджо-Эмилии, назывался Act n°1.

Престижный конкурс LVMH Prize 2024, который в текущем году отметит 13-летие, уже помог выдвинуться вперед многим дизайнерам, некоторые из которых показывают свои коллекции в Лондоне и Париже, становясь все успешнее. На «LVMH Prize» в разные годы выигрывали Тхебе Магугу (2019), Марин Серр (2017), Симон Порт Жакмюс (специальный приз 2015 года), Рок Хван (специальный приз 2018 года), Грейс Уэльс Боннер (2016), Марта Маркес и Пауло Алмейда (2015).

Отметим, что главная награда конкурса – премия в размере 400 тыс. евро, победитель конкурса также получает и наставническое сопровождение длительностью в один год от профессионалов LVMH - французской транснациональной компании, известного производителя предметов роскоши под торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy, Chaumet и др.

Азербайджанец вышел в финал престижного конкурса LVMH Prize 2026 – ВИДЕО

Азербайджанец вышел в финал престижного конкурса LVMH Prize 2026 – ВИДЕО

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

