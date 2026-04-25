В Азербайджанской армии проведено первенство по стрельбе - ФОТО

Завершилось первенство по стрельбе среди военнослужащих Азербайджанской армии, проводившееся в соответствии с планом подготовки на текущий учебный год, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Выступившие на церемонии отметили, что подобные соревнования играют важную роль в совершенствовании навыков использования военнослужащими штатного оружия.

Было подчеркнуто, что в ходе соревнований участники успешно выполнили задачи по поражению целей на различных дистанциях из стрелкового оружия.

По итогам соревнований военнослужащие, продемонстрировавшие лучшие результаты в практической стрельбе в личном и командном зачётах, от имени руководства Министерства обороны были награждены почётными грамотами, кубками и медалями.