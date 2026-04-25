Смертельное ДТП в Шеки

Один человек погиб, еще один пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Шекиинском районе.

Инцидент произошел около 02:00 на участке автодороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки, проходящем через территорию села Кёбер Зейзид, когда автомобиль марки Mercedes под управлением Эльсевера Исмаилова врезался в дерево.

В результате находившиеся в транспортном средстве пассажиры - 49-летний Ризван Исмаилов и 68-летняя Тамила Исмаилова - получили травмы. Впоследствии Тамила Исмаилова скончалась в больнице.

По сообщению региональной группы пресс-службы МВД, по факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.