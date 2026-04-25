МИД Азербайджана ввел новшество в процесс приема на дипломатическую службу

В МИД Азербайджана введено новшество в правила рассмотрения заявок на конкурс по приему на дипломатическую службу.

Как сообщили в МИД, отныне к участию в конкурсе допускаются студенты, завершающие высшее образование в текущем учебном году. Изменения внесены с учетом приближения конца учебного года, большого числа обращений от выпускников, а также продолжительности поэтапного конкурсного процесса. Для реализации нововведения совместно с Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) проведена техническая адаптация системы регистрации.

Остальные этапы конкурса и общие условия участия остаются без изменений. Успешно прошедшие все этапы кандидаты по-прежнему обязаны представить установленный пакет документов, включая диплом о высшем образовании по соответствующей специальности.

Регистрация на конкурс доступна на интернет-портале ГЭЦ в разделе "Онлайн-служба регистрации для участия в конкурсе по приему в Министерство иностранных дел".