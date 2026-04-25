В Агджабеди произошло ДТП со смертельным исходом
Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Агджабединском районе.
Инцидент произошел в поселке Гайгы.
Легковой автомобиль марки «ВАЗ» столкнулся с грузовиком «КамАЗ».
В результате столкновения водитель легковушки Бакир Гулиев скончался на месте происшествия.
Находившиеся в автомобиле пассажиры — Габиль Гасанов (1980 г.р.), Полад Гасанов (2008 г.р.), Мурад Гасанов (2013 г.р.) и Рази Гасанов (2014 г.р.) — получили травмы и были доставлены в больницу.
По факту ведется разбирательство.
