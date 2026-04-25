Победительницей шоу «Голос» стала Эльмира Караханова - ВИДЕО

В России завершился 14-й сезон вокального проекта Голос - победу в финале одержала оперная певица Эльмира Караханова.

Финал состоялся 24 апреля в эфире Первого канала. По итогам зрительского голосования Караханова получила 42,6% голосов, обойдя своих соперников - Алексея Смирнова и Александра Гузко.

30-летняя певица представляла команду оперного исполнителя Ильдар Абдразаков, под наставничеством которого дошла до финала и уверенно заняла первое место.

Отметим, что отец Э.Карахановой родом из Хачмазского района – в своем недавнем интервью 1news.az оперная певица вспоминала детство в Худате, делится семейными традициями и рассказывает, как азербайджанские корни повлияли на её творчество.